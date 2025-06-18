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Политика
Мишустин провел переговоры с вице-президентом ЮАР
18 июня 2025 / 13:59
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с вице-президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Полом Машатиле.
Машатиле прибыл в Россию с рабочим визитом, в рамках которого он планирует посетить также Санкт-Петербург, где примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На 19 июня в Петербурге намечена его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Как информировало ранее южноафриканское правительство, Машатиле посещает РФ с целью укрепления дипломатических и экономических связей между двумя странами.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".