Минздрав: в России курят более 25% граждан

Более 25% россиян курят, при этом на одну курящую женщину приходится четверо мужчин. На это обратил внимание заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сегодня в стране, согласно данным Росстата, число курящих россиян составляет порядка 25,5%. При этом на одну курящую женщину приходится четыре курящих мужчины. И здесь у нас есть резерв, который мы должны использовать в контексте продолжения целенаправленной политики государства по ограничению курения табака", - отметил он.

По словам замминистра, Россия находится на 40-й позиции в мире по заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) трахеи, легкого и бронхов, по смертности от этих ЗНО - 48-м месте. Он уточнил, что в 2024 году в РФ было диагностировано свыше 61 тысячи случаев ЗНО трахеи, легкого и бронхов, из них более 50% случаев у граждан 65-79 лет.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".