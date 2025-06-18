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Дуда призвал НАТО повысить готовность на время учений России и Белоруссии
18 июня 2025 / 14:34
Дуда призвал НАТО повысить готовность на время учений России и Белоруссии
© AP Photo/ Michal Dyjuk/ТАСС

Североатлантическому альянсу необходимо дополнительно повысить свою готовность на время совместных учений Белоруссии и России "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда перед заседанием Совета национальной безопасности республики.

"Я думаю, проведение белорусско-российских учений "Запад-2025" требует дополнительной готовности со стороны НАТО", - сказал он. Выступление политика транслировалось в соцсетях канцелярии польского лидера. Такую позицию Дуда объяснил тем, что специальная военная операция РФ на Украине началась вскоре после совместных учений России и Белоруссии. "Тему российской угрозы необходимо затрагивать, и именно об этом мы намерены говорить на саммите НАТО", - указал он.

Вместе с тем глава польского государства дал обещание продвигать вопрос о необходимости приглашения Украины в НАТО на саммите военного блока в Гааге. "Наша геостратегическая задача заключается в том, чтобы между нами и Россией было как можно больше стран, связанных с сообществом Запада", - заключил он.

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