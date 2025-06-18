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Политика
Захарова назвала страшной оценку Мерца действиям Израиля против Ирана
18 июня 2025 / 14:45
Захарова назвала страшной оценку Мерца действиям Израиля против Ирана
© ТАСС

Одобрительные оценки канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно действий Израиля против Ирана - самые страшные слова, которые можно представить. Соответствующую точку зрения изложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она обратила внимание на высказанную главой германского правительства мысль о том, что Израиль в конфликте с Ираном делает за Запад "грязную работу".

"Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить", - указала дипломат в этой связи.

Захарова отметила, что дед Мерца, Йозеф Пауль Совиньи, занимая должность бургомистра Брилона во времена Третьего рейха, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса и находился в резерве штурмовых отрядов, а его отец, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии. "Той самой Красной армии, которая спасла мир от "коричневой чумы" и освободила узников концлагерей от того, что позже назовут Холокостом", - написала она.

"Россия сегодня продолжает ту работу, которую начали в свое время антифашисты", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", нацеленную против ядерной программы Ирана.

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