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Музаев сообщил, что с ЕГЭ за использование телефонов были удалены 189 человек
18 июня 2025 / 14:58
Музаев сообщил, что с ЕГЭ за использование телефонов были удалены 189 человек
© Эрик Романенко/ ТАСС

С ЕГЭ в этом году были удалены свыше 600 человек, в том числе 189 - за использование телефонов. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

"По итогам основных дней экзамена 608 человек удалено, из них 189 человек за использование средств связи, остальные за шпаргалки и другие грубые нарушения. К сожалению, из года в год цифра примерно одинаковая", - отметил он.

В частности, за справочные материалы удалили 354 человек, по иным причинам - 65 человек, уточнил Музаев.

Для сравнения, в 2024 году за весь основной период ЕГЭ было удалено 880 человек, из них за использование средств связи - 278, за шпаргалки - 381, по другим причинам - 221.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

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