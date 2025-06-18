Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 315 военнослужащих

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили до 1 315 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" превысили 165 военнослужащих, "Запад" - более 220 военнослужащих, "Юг" - до 175, "Центр" - до 490, "Восток" - до 185, "Днепр" - до 80 военнослужащих.