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Путин подтвердил готовность к посредничеству в конфликте между Израилем и Ираном
18 июня 2025 / 15:33
Путин подтвердил готовность к посредничеству в конфликте между Израилем и Ираном
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин при общении с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном подтвердил готовность Москвы оказывать посредничество в диалоге между Ираном и Израилем. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров", - следует из сообщения.

Собеседники выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, "чреватой самыми негативными последствиями для всего региона", указали в Кремле.

"Стороны подчеркнули императивность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы", - заявили в пресс-службе.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, нацеленную против ядерной программы Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны информировали о погибших и пострадавших в результате этих атак.

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