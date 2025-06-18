Компания "Автоваз" представила свой первый кроссовер Lada Azimut на собственной российской платформе Vesta. Выход кроссоверов в серию запланирован на 2026 год, сообщает ТАСС.

"Lada Azimut - первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке. Процесс его создания занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет и конструкции автомобиля, и его производства", - заявил глава "Автоваза" Максим Соколов.

По его словам, новый кроссовер от Lada станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте. "Конкурентными преимуществами автомобиля являются эмоциональный и технологичный дизайн, полная адаптация к российским условиям, развитая дилерская сеть, доступная стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательная цена", - указал Соколов.

Он уточнил, что стоимость нового кроссовера будет дешевле зарубежных аналогов.

В начальной комплектации автомобиль получит модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л.с. соответственно, а также шестиступенчатую механическую коробку передач или вариатор.

В "Автовазе" также сообщили, что на Lada Azimut впервые установлена новая программная платформа для мультимедиа с сервисами от "Сбера".