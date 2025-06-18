Израиль против Ирана Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
18 июня 2025 / 17:50
КОТИРОВКИ
USD
18/06
78.7135
EUR
18/06
90.7548
Новости часа
Хаменеи заявил, что США понесут ущерб в случае вступления в конфликт с Ираном Кобахидзе: НАТО не рассматривает присоединение Грузии в среднесрочной перспективе
Москва
18 июня 2025 / 17:50
Котировки
USD
18/06
78.7135
0.0000
EUR
18/06
90.7548
0.0000
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
17 июня 2025 / 18:32
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
17 июня 2025 / 18:27
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
17 июня 2025 / 18:22
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Россия / Экономика / Мир моторов / Политика и религия
Экономика
"Автоваз" представил свой первый кроссовер Lada Azimut
18 июня 2025 / 15:47
"Автоваз" представил свой первый кроссовер Lada Azimut
© ТАСС

Компания "Автоваз" представила свой первый кроссовер Lada Azimut на собственной российской платформе Vesta. Выход кроссоверов в серию запланирован на 2026 год, сообщает ТАСС.

"Lada Azimut - первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке. Процесс его создания занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет и конструкции автомобиля, и его производства", - заявил глава "Автоваза" Максим Соколов.

По его словам, новый кроссовер от Lada станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте. "Конкурентными преимуществами автомобиля являются эмоциональный и технологичный дизайн, полная адаптация к российским условиям, развитая дилерская сеть, доступная стоимость владения, вместительный салон и багажник, высокий уровень оснащения и привлекательная цена", - указал Соколов.

Он уточнил, что стоимость нового кроссовера будет дешевле зарубежных аналогов.

В начальной комплектации автомобиль получит модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л.с. соответственно, а также шестиступенчатую механическую коробку передач или вариатор.

В "Автовазе" также сообщили, что на Lada Azimut впервые установлена новая программная платформа для мультимедиа с сервисами от "Сбера".

ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
ЕС похож на Украину после майдана. Мнение эксперта
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Востоковед Онтиков: РФ не заинтересована в конфликте на Ближнем Востоке
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Нетаньяху лукавит, говоря о причинах удара по Ирану
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
16:18
Хаменеи заявил, что США понесут ущерб в случае вступления в конфликт с Ираном
15:59
Кобахидзе: НАТО не рассматривает присоединение Грузии в среднесрочной перспективе
15:47
"Автоваз" представил свой первый кроссовер Lada Azimut
15:33
Путин подтвердил готовность к посредничеству в конфликте между Израилем и Ираном
15:17
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 315 военнослужащих
14:58
Музаев сообщил, что с ЕГЭ за использование телефонов были удалены 189 человек
14:45
Захарова назвала страшной оценку Мерца действиям Израиля против Ирана
14:34
Дуда призвал НАТО повысить готовность на время учений России и Белоруссии
14:13
Минздрав: в России курят более 25% граждан
13:59
Мишустин провел переговоры с вице-президентом ЮАР
Все новости
Актуально
Израиль против Ирана
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения