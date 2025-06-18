Кобахидзе: НАТО не рассматривает присоединение Грузии в среднесрочной перспективе

НАТО в среднесрочной перспективе не рассматривает членство Тбилиси и Киева в альянсе. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе при общении с журналистами.

"Что касается отношений Грузии и НАТО, вы видите, как в последний период развиваются события. В альянсе заявляют, что они ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе не рассматривают членство Украины и Грузии, что является данностью. Посмотрим, как будут развиваться события в будущем", - указал премьер.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о намерении страны войти в состав военного блока. В 2017 году в Конституцию Грузии была внесена запись о необходимости принятия конституционными органами всех возможных мер для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.