Хаменеи заявил, что США понесут ущерб в случае вступления в конфликт с Ираном

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к народу заявил, что США ждут непоправимые последствия в случае их присоединения к агрессии Израиля в отношении исламской республики.

По его словам, мудрые люди, знающие Иран и его историю, не будут говорить с "этой страной на языке угроз", поскольку иранский народ не сдается. В Вашингтоне должны знать, что Америка при любом военном вмешательстве, "несомненно, понесет непоправимый ущерб", указал Хаменеи.

"Иранский народ будет стойко противостоять навязанной войне, так же как он будет стойко противостоять навязанному миру", - подчеркнул верховный лидер Ирана.

Израиль 13 июня начал военную операцию, нацеленную против ядерной программы Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны информировали о погибших и пострадавших. Россия выступила с осуждением действий Израиля.