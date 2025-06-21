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Политика
Израильская агрессия против Ирана: очередное «это другое»
Вызывающие поведение Израиля с одобрением встречено западными критиками СВО
20 июня 2025 / 18:50
Израильская агрессия против Ирана: очередное «это другое»

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Удары, нанесённые Израилем по Ирану, стали одновременно и ударом по известной западной мифологии относительно «международного порядка, основанного на правилах». Нет, в целом такой порядок существовать, конечно, может,  но его единственный прочный базис не альтруистичная добрая воля участников, а баланс сил, как это было, например, в годы холодной войны.

Разумеется, это далеко не первый случаи демонстрации Западом собственного понимания и «порядка», и «правил». Все мы помним бомбардировки Югославии в 1999 году и последующую поддержку сецессии Косово. Памятна и не раз высказанная формула этой сецессии, полюбившаяся, в частности, тогдашнему госсекретарю США Кондолизе Райс: «Косово является исключительным случаем и что никоим образом этот прецедент не может влиять на другие страны». Россия ответила на это признанием независимости Абхазии и Южной Осетии после грузинской агрессии в августе 2008-го.

Оценка отделения от Украины ДНР и ЛНР также со временем сформировалась под влиянием косовской «корзины». Выступая 19 июня на ПМЭФ, президент России сказал: «Часть территории одной страны приняла решение отделиться от основной части. Это юго-восток Украины, Донецк и Луганск. Они приняли решение отделиться. Они имели на это право или нет?...Есть решение Международного суда ООН, согласно которому, это был прецедент, созданный Косовом, Международный суд ООН прямо записал: "Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральным властям"…Вам можно, а здесь нельзя, что ли? Так не будет. Правила должны быть едиными, только тогда они будут стабильными».

Собственно, украинско-донбасская тема и была очередным срывом покровов с «порядка и правил». Причем за короткий промежуток времени в одной и той же истории позиция Запада менялась на 180 градусов. Киевский майдан был назван «законным восстанием народа против тирана», а выступление Донбасса против этого майдана – «сепаратистским бунтом, который центральная власть имеет полное право подавить военным путем». Хотя на самом деле, если вдуматься, никаких особых изменений не произошло: в обоих случаях хорошо, законно и «по правилам» то, что Запад считает таковым.

И вот теперь ирано-израильский конфликт. Начнем с высказываний официальных лиц самого Израиля. Когда Иран в ответ на агрессию нанес уже свои удары по территории еврейского государства, министр обороны Исраэль Кац заявил: «Иран пересек все красные линии, осмелившись выпустить ракеты по нашим населенным пунктам».  Можно считать это эталонной иллюстрацией к еврейскому же слову «хуцпа», а можно – ко все тому же «порядку на правилах».

Поддержали Израиль и ведущие западные политики, хором осуждавшие и продолжающие осуждать Россию за СВО. Трамп, при всей сложности его сегодняшних отношений с израильским премьером Нетаньяху, публично выразил с ним солидарность: «Я думаю, это было отлично. Мы дали им [иранцам] шанс, но они им не воспользовались. Они получили сильный удар, очень сильный. Их ударили так сильно, как только можно ударить. И это еще не все, впереди будет много всего». В многозначительное «много всего» американский президент вкладывает и возможное прямое участие Вашингтона в конфликте, о чем он сейчас напряженно думает.

И Эммануэль Макрон, который раньше не был в числе наиболее преданных друзей Израиля, назвал израильские удары «реализацией права на оборону и безопасность». Правда, при этом он подчеркнул, что Франция напрямую в этом не участвует, а затем даже «подчеркнул свою обеспокоенность происходящей эскалацией при израильских ударах, которые все чаще и чаще поражают цели, не связанные с иранскими ядерной или баллистической программами, и приводят к растущему числу гражданских жертв в Иране и Израиле».

Отдельно следует коснуться позиции международных структур, в частности, спортивных. Россия после начала СВО была отстранена от всех международных соревнований на уровне клубов и сборных. Еще после начала войны в Газе осенью-2023 многие задавались риторическим вопросом, скажется ли она как-то на участии Израиля в международном спорте. Конечно же, не сказалась. Сейчас, правда, вопрос, по крайней мере, дискутируется. Израильское издание One сообщило,  Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность применения санкций к Израилю. А Федерация баскетбола, внезапно,  Литвы обратилась в Международную федерацию баскетбола (ФИБА) с требованием исключить сборную Израиля из числа участников чемпионата мира среди юниоров. Правда, здесь причина, возможно, корыстная – литовцы рассчитывают занять освободившееся место израильтян. И, в любом случае, все пока остается на уровне обращений отдельных членов и кулуарных дискуссий, моментальных санкций, как в случае с Россией, нет и близко.

Отдельная любопытная часть ирано-израильского сюжета – участие в нем нынешнего сирийского режима Джулани (аль-Шараа). Как известно, после свержения Башара Асада он почти  сразу был обласкан, пусть и сдержанно, Западом и стал позиционироваться там как «прогрессивный джихадист».  И вот сейчас Джулани заявил, что сирийское воздушное пространство открыто для перехвата иранских ракет, направленных на Израиль. Правда, затем его министерство информации «отвергло обвинения в том, что президент объявил об открытии воздушного пространства Сирии для перехвата иранских беспилотников и ракет». То ли он такого не говорил, то ли его не так поняли. Кому больше верить? Тем более, по многозначительному совпадению, Запад отвесил «прогрессивному джихадисту» новую порцию пряников – например, в Сирии впервые за годы была осуществлена международная банковская транзакция через систему SWIFT.

Глядя на очередную активацию состояния «это другое» нам, конечно, можно и нужно указывать на лицемерие Запада. Но не просто жаловаться, а самим действовать сообразно неизбежным законам подворотни, коей и является современная геополитика.

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