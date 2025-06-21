Израильская ставка на «блиц-криг» не сработала

Иран за последние шесть дней запустил по территории Израиля 450 баллистических ракет и сотни дронов. Такие данные привел на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС) сообщил о нанесении 19 июня очередного комбинированного удара стратегическими ракетами и беспилотниками по Израилю. Как говорится в заявлении иранских военных, атаке подвергся командно-разведывательный центр армии Израиля.

"Четырнадцатый этап операции "Правдивое обещание - 3" начался с комбинированного удара беспилотниками-камикадзе и стратегическими ракетами. В ходе этой операции командно-разведывательный центр армии [израильского] режима, расположенный недалеко от больницы, подвергся высокоточной атаке", - говорится в заявлении КСИР. В нем отмечается, "возможности разведки и мощь высокоточных ракет Вооруженных сил Исламской Республики Иран теперь явлены всему миру".

По утверждению КСИР, израильские военные эвакуировались со своих баз и, "прикрываясь жилой застройкой, развернули свои неэффективные ракетные комплексы и средства противовоздушной обороны посреди городских центров".

"Мы уже предупреждали, что все небо над оккупированными территориями осталось без защиты и что безопасных мест [в Израиле] нет", - добавили в КСИР.

Иран также 20 июня нанес ракетные удары по нескольким израильским военным объектам, включая авиабазы Неватим и Хацерим.

Ранее агентство IRNA сообщило, что штаб киберкомандования армии Израиля - корпус C4I - и разведывательный центр израильских военных в Гав-Яме стали целью ракетных ударов Ирана сегодня утром. По данным агентства, там располагались "тысячи военнослужащих", которые отвечали за обработку разведывательных данных и кибероперации. Разведцентр в Гав-Яме, по информации IRNA, расположен рядом с больницей "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Больница подверглась воздействию взрывной волны и не получила серьезных повреждений, а военная инфраструктура была поражена точным ударом, указывалось в публикации агентства.

Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил в обращении, запись которого распространила армейская пресс-служба: "Мы готовимся к целому ряду возможных сценариев развития событий. Мы приступили к самой сложной кампании в нашей истории. Масштаб угрозы и характер противника таковы, что мы должны быть готовы к длительной кампании".

В свою очередь пресс-секретарь президента США 19 июня зачитала в начале брифинга для СМИ краткое письменное заявление Трампа, в котором говорилось, что, по мнению американского лидера, есть шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе, и что в течение двух недель глава вашингтонской администрации решит, будут ли США наносить удары по Ирану.

Военный аналитик Иван Коновалов отмечает в этой связи, что «израильские планировщики операции должны были прогнозировать ответный удар, который Иран сейчас наносит по Израилю. Они делали ставку на вскрытие системы ПВО и попытку уничтожить всю военно-политическую верхушку Ирана. Что-то удалось, что-то не удалось, но кардинально ни одна задача решена не была. А дальше уже время начало работать против Израиля, поскольку его операция была рассчитана на короткие сроки. Обмен ударами затягивается, и Иран переводит войну на рельсы истощения Израиля, забрасывая его ракетами. Израиль вынужден перехватывать эти ракеты, и соответственно потенциал систем ПВО Израиля истощается. Противоракеты стоят дорого, производство их не быстрое, так что израильская ставка на быстротечность конфликта не сработала».

По словам аналитика, «сейчас ясно главное - с наскока нанести Ирану решающее поражение не удалось. У него остаются еще козыри и рычаги влияния на ситуацию. И один из главных козырей – это перекрытие Ормузского пролива. Понятно, что Иран не хочет на это идти потому, что таким образом он поставит против себя все мировое сообщество, но ситуация может развиваться непредсказуемо. Кроме того, Иран - страна с большой территорией, у него достаточно мотивированные Вооруженные силы, в том числе и КСИР и очень неплохой экономический и военно-промышленный потенциал. Поэтому Иран готов долго сопротивляться, и победить его будет очень непросто».