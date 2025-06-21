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Общество
Михалков рассказал, в чем сила России
20 июня 2025 / 18:37
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ герой труда РФ Никита Михалков высказал мнение, что сила России - в ней самой и в умении противостоять мировому злу. Об этом он заявил при общении с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На вопрос, в чем сила России, режиссер ответил: " В чем сила России? В России. Россия - это единственный реальный мост между Востоком и Западом".
Вместе с тем, по его словам, Россия - "это единственная страна, которая встала грудью против мирового зла". И, "если она встала, ей нужно нести этот крест, и в этом ее сила", заключил Михалков.