Причина конфликта Израиля и Ирана – Биньямин Нетаньяху

Конфликт Израиля и Ирана пока еще не перерос в полномасштабную войну в ее обычном понимании. Пока это обмен ракетными и дроновыми ударами, который приводит, к сожалению, к гибели мирных людей. Эти люди гибнут из-за политических амбиций Биньямина Нетаньяху. Израильский премьер решил, что он может делать все, что угодно, и ему за это ничего не будет. И надо сказать, что сейчас риск начала полномасштабной войны особенно велик. Особенно, если в конфликт втянутся американцы. Пока они участвуют в боевых действиях только косвенно и не закрывают дверь для переговоров с Ираном. Иран, в свою очередь, так же не объявляет войну Израилю и оставляет какой-то зазор для возможности мирного урегулирования.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/ec78d12b844b152ea4a11afc435c8d87/