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Безопасность
Арабист Онтиков: смена режима аятолл в Иране пока не просматривается
20 июня 2025 / 19:54

Насколько вероятно падение режима аятолл? Мы видим, что агенты Израиля и США работают над этим вопросом очень плотно. Если бы дело было только в самих иранцах, власти страны достаточно уверенно удерживали бы ситуацию в руках. Метод кнута и пряника зарекомендовал себя, как вполне рабочий. Но есть еще другие факторы, в частности национальные, такие как курдский или азербайджанский. Все будет использовано, чтобы расшатать ситуацию изнутри. Пока иранское руководство смогло мобилизоваться после ликвидации значительной части своей верхушки. Иран отвечает Израилю ракетными ударами, и пока фатальные сценарии для режима аятолл не просматриваются.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a123bdd0d7d41fa1af4a75eb7d8fa63a/

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