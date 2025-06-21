Полномасштабная война с Ираном приведет к хаосу в регионе. Мнение эксперта

Если сейчас начнется полномасштабная война с Ираном, в регионе может наступить полный коллапс и тотальный хаос. Можно ожидать ужасные гуманитарные последствия. Образуется огромное количество беженцев. И эти толпы могут оказаться и в России. Закавказские республики просто не выдержат этого наплыва. Кроме того, мгновенно активизируются различные террористические ячейки и организации, представляющие опасность для национальной безопасности России. Все это всколыхнет Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, которая очень переживает за то, что может произойти в Иране.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/dd02e4cefab2f22663c00b19d6af9aae/