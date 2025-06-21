Россия – первая в Европе по объему ВВП

Президент России Владимир Путин 20 июня принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Выступая на пленарном заседании, президент заявил:

- Приветствую всех участников и гостей XXVIII Петербургского международного экономического форума. Его формат традиционно предполагает предметные, содержательные дискуссии по самым актуальным темам. И мы рады, что к их обсуждению на площадках форума присоединились представители 140 стран и территорий.

В нынешнем году в числе таких тем, – они все важные, как коллеги в таких случаях говорят, в числе дискуссионных треков, – качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов. А это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику населения планеты, социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой, – и мы видим это, к сожалению, сегодня на Ближнем Востоке.

Наконец, это изменение климата и острые экологические проблемы, требующие ответа. И конечно, переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровых платформах, искусственном интеллекте и автономных системах, способных принимать решения даже без участия самого человека.

Вопрос в том, как сделать так, чтобы позитивные технологические изменения распространялись повсеместно, чтобы новые цифровые, технологические решения были доступны, позволяли странам и регионам, городам выходить на новый уровень развития, прогресса, подниматься вверх, добиваться того, чтобы эффект от технологического прорыва приносил благо, пользу всем, включая изменение структуры общества, снижение уровня бедности и повышение качества жизни, а также равные возможности для каждого человека – получить знания, которые помогут ему раскрыть свой потенциал. То есть чтобы был реализован фундаментальный принцип – принцип справедливости.

В ходе своего выступления остановлюсь на том, какие задачи стоят перед нашей страной, перед Россией в этих сферах, что мы делаем для их решения вместе с бизнесом, научными и общественными объединениями, а также о том, какие предлагаем подходы, чтобы поддержать экономический рост не только в нашей стране, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития в партнёрстве с дружественными нам странами.

Начну с текущего состояния российской экономики. Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более четырёх процентов ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых.

Если говорить о структуре этого роста, то приведу специальный показатель, так называемый ненефтегазовый ВВП – он очищен от влияния отраслей, связанных с добычей углеводородов. Так вот, прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2 процента, в 2024-м – почти пять, 4,9 процента. То есть здесь цифры весомые, и они более основательные, чем [рост] ВВП в целом.

Иными словами: вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным.

При этом общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но всё-таки мы должны внимательно смотреть за структурой этого роста.

За два года со знаком «плюс» отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия, то есть практически все ключевые, системообразующие отрасли отечественной экономики.

О чём это говорит? О том, что благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов, управленцев, благодаря инициативе, труду миллионов предпринимателей наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом.

Россия уже занимает четвёртое место в мире по объёму валового внутреннего продукта, в Европе – первое. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объём экономики, но всё-таки это очень знаковый показатель.

Но, конечно, мало достичь этой позиции – важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик, создавать комфортные условия, чтобы бизнес – и отечественный, и из дружественных стран – вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производства именно в России.

Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей – менее десяти процентов. По состоянию на 16 июня она составила 9,6 процента. Конечно, это ещё много, но таргетирование инфляции продолжается.

Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа Правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка. Вместе с тем на что хотел бы обратить внимание: инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.

Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий.

О ситуации на рынке труда ещё скажу позднее. Сейчас же отмечу, что за первые четыре месяца текущего года ВВП России прибавил полтора процента в годовом выражении, в том числе в апреле рост ускорился до 1,9 процента. Вместе с тем некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить.

Знаю, что на площадках форума вы услышали те дискуссии в Правительстве, между Центральным банком России и Правительством. Вы наверняка уже погрузились в материал.

Нужно вести грамотную, продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, настраивать их механизмы прежде всего на поддержку и стимулирование роста. Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной и финансовой стабильности.

То есть наш стратегический вектор именно в том, чтобы активно, последовательно, шаг за шагом менять структуру отечественной экономики. Мы здесь, как уже сказал, многого добились, но очевидно, что критически важно идти вперёд, тем более с учётом кардинальных изменений в мире.

О важности дополнительных действий на этот счёт мы говорили на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам ещё в декабре прошлого года. Правительство, регионы, бизнес, экспертное и научное сообщество вместе определяли задачи повышения темпов долгосрочного роста и структурных изменений экономики. Сегодня в общем виде предлагаю остановиться, планирую остановиться на этих ключевых направлениях.

Прежде всего это изменение характера занятости и структуры потребления. Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан, для того, чтобы и молодёжь, и люди в зрелом возрасте могли реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру, увеличивать свой доход.

То есть речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы: предприниматели вынуждены в этой связи поднимать заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда.

За последние четыре года количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3 процента. Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно: есть позитивная динамика в субъектах Федерации, где проблема занятости традиционно была острой. Российские коллеги знают: речь прежде всего о юге России, о Северном Кавказе. Здесь безработица сократилась примерно в два раза – это очень хороший показатель.

Здесь сработали и грамотная стимулирующая макроэкономическая политика, и активные действия региональных властей при поддержке федеральных программ в сфере занятости, а также, что важно, широкое внедрение современных технологических решений, таких как платформенная занятость и цифровые маркетплейсы.

Некоторые наши коллеги, например наш гость из Бахрейна, говорил, что он был только что в Чеченской Республике и видел, как республика развивается. Действительно, всё это на примере Чечни видно очень хорошо.

При этом что хочу отдельно подчеркнуть: растёт занятость среди молодых людей, которые только выходят на рынок труда, получают своё первое место работы. По показателю молодёжной безработицы Россия входит в число лучших в мире. У нас она составляет около семи с половиной процентов.

Для примера: в таких странах, как Франция и Великобритания, молодёжная безработица – примерно 16 и 11 процентов соответственно. Вообще, молодёжная безработица – это острейшая экономическая и социальная проблема в современном мире. В России, как мы видим, в целом удаётся идти по правильному пути. Думаю, что мы можем сказать, что мы её [эту проблему] решаем.

Конечно, нам есть куда стремиться. Но вновь подчеркну: прогресс в этой сфере очевиден. И это особенно важно, так как эффект от активной занятости молодёжи проявляется не только, что называется, здесь и сейчас. Успешный старт, востребованность на рынке труда определяют в дальнейшем более качественную профессиональную карьеру молодого человека, его место в обществе, во многом влияют на его стремление создавать семью, заботиться о родителях, воспитывать своих детей – и не только первенца, но и второго, а дай бог, и третьего [ребёнка], и последующих детей. Речь идёт о важнейшем вопросе общественного, экономического, демографического развития страны.

Далее. У нас растёт занятость в отраслях, где формируется конечный продукт, в секторах высокотехнологичной экономики, в том числе имею в виду обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм. А в обеспечивающих отраслях, например в торговле, государственном управлении и финансах, там занятость, напротив, объективно и обоснованно сокращается. Это, – думаю, кто-то знает, но думаю, что не все, – очень хорошие тенденции и показатель хороший.

Например, для справки, если посмотреть в динамике: в сфере информации и связи у нас увеличение произошло сейчас на 353 тысячи человек – плюс 29,7 процента; в обрабатывающих отраслях промышленности – 10,2 процента. А в свою очередь, количество работников в сфере торговли, например, сократилось на 170 тысяч человек – это минус три процента.

Это постепенные, но очень значимые, важные тенденции, которые отражают структурные, качественные изменения. Мы намерены и дальше – через повышение эффективности экономики, внедрение цифровых платформенных решений – способствовать снижению доли занятости в так называемых обеспечивающих секторах. Естественно, мы должны дать занятым здесь людям альтернативу.

Для этого будем стимулировать создание современных, более привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые отвечают новому технологическому укладу. Под его потребности, а главное, в интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную Думу принять их в короткие сроки.

Повторю: именно в качественной, структурно новой занятости – ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это ещё остаётся для нас проблемой, но мы её последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны и в целом достигли – хочу об этом сказать отдельно, особо подчеркнуть, – мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации.

По итогам прошлого года она составила 7,2 процента, и позитивная динамика здесь сохраняется. По итогам первого квартала текущего года – по сравнению с тем же показателем год назад – численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на два миллиона людей.

Представители российской части нашего сегодняшнего собрания знают, но повторю для наших гостей: в 2000 году уровень бедности составлял 29 процентов в Российской Федерации, и в такой – скажем прямо – унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек; по итогам 2024 года это уже не 29 процентов, а 7,2 процента, и это не 42,3 миллиона человек – это 10,5 миллиона человек. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать, – мы так и собираемся делать: до семи процентов сокращать и далее – до пяти процентов.

Однако в целом по экономике уровень заработных плат в России пока ещё, конечно, недостаточный, хочу это тоже подчеркнуть. Уже говорил: нужно ставить здесь амбициозные цели, формировать экономику высоких заработных плат. Повторю ещё раз, это очень важно: на основе повышения производительности труда. Кстати, доля оплаты труда в ВВП России увеличилась с 40 с небольшим процентов в 2021 году до почти 44 процентов в 2024-м.

На чём мы сосредотачиваем усилия? Прежде всего адаптируем образовательные программы под потребности реального сектора. Кстати, динамика молодёжной безработицы, о которой только что сказал, показывает, что мы движемся в правильном направлении.

Добавлю, что в этом году – в преддверии нашего форума – вышел рейтинг образовательных организаций России по уровню трудоустройства и зарплаты выпускников этих вузов. Он позволяет увидеть, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда, какие учебные заведения дают самое качественное и, что важно, нужное экономике образование.

Такой рейтинг – один из ключевых показателей эффективности управленческих команд учебных заведений. Прошу руководителей профильных министерств, коллег как на федеральном, так и региональном уровне обращать на это самое пристальное внимание, использовать рейтинг как инструмент управления изменениями в сфере профессионального образования.

Далее. Для увеличения доходов граждан необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы – мобильность рабочей силы должна повышаться. Это очень важно для развития экономики и позволяло бы занимать людям более перспективные позиции с лучшими условиями и большей зарплатой.

И конечно, важно инвестировать в новое оборудование, заниматься автоматизацией, роботизацией производств, чьё обслуживание в свою очередь требует профессиональных, компетентных, а значит, высокооплачиваемых сотрудников.

Подчеркну: повышение зарплат играет важную роль не только для каждого конкретного человека, для благополучия его семьи, условий воспитания детей, но и для всей экономики России, потому что рост доходов и снижение неравенства в обществе влечёт за собой и изменение структуры спроса – всё очень взаимосвязано, делает её, эту структуру, более сбалансированной, стимулирует потребление отечественных товаров и услуг.

В том числе, например, речь идёт о туристической индустрии, сфере общественного питания, отраслях, которые капитализируют наше природное достояние, повышают потенциал городов и посёлков, делают их более комфортными, удобными для жизни, работы и отдыха.

Напомню в этой связи, что мы с коллегами из Правительства договорились ввести новую систему налогообложения общепита – с фиксированной ставкой НДС. Часть поступающих доходов напрямую пойдёт в муниципалитеты, что даст им дополнительный ресурс для проектов и программ развития на местах, прежде всего для повышения качества жизни.

Мы обязательно будем поддерживать и быстро растущие отрасли креативной экономики, которые связаны с наукой, культурой, искусством и творчеством, включая такие направления, как архитектура и дизайн, кино и музыка, издательская деятельность и выпуск программного обеспечения и так далее, – всё то, что эксперты называют экономикой впечатлений.

В текущем году вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру.

Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу Правительство вместе с субъектами Федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счёт.

Отдельно скажу о повышении туристической привлекательности российских городов и посёлков. Зримым воплощением нашей национальной идентичности, самобытности, настоящими точками притяжения туристов являются старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия.

Мы договорились к 2030 году отремонтировать, привести в порядок не менее тысячи таких объектов по всей стране, дать им вторую жизнь, в том числе за счёт открытия музеев, просветительских и выставочных центров, гостиниц и так далее и тому подобное.

Пилотная программа по восстановлению объектов культурного наследия – с льготным кредитованием таких проектов – уже охватила девять регионов России. Теперь задача расширить её на остальные субъекты Федерации.

Чтобы выделенные средства дали больший эффект, предлагаю следующие решения, а именно: объединить ресурсы двух программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия.

Таким образом, на реставрацию и капитальный ремонт старинных зданий, в том числе в интересах бизнеса, можно будет дополнительно привлечь ресурсы с пониженной ставкой. Кроме того, предлагаю распространить на эти проекты механизм так называемых зонтичных поручительств Корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

Добавлю, что на объектах культурного наследия сложный инвестиционно-строительный цикл – те, кто занимаются этим, прекрасно понимают, о чём я говорю. Он занимает долгое время, которое нужно обоснованно сокращать, избавляться от явно избыточной формалистики – не в ущерб, конечно, сбережению исторических памятников.

Прошу коллег из Администрации Президента на площадке соответствующей межведомственной группы подготовить решения как по этому вопросу, так и в целом по восстановлению объектов культурного наследия.

Выше упомянул программу создания туристической инфраструктуры. Напомню, что мы активно, деликатно, правда, вовлекаем в туристическую сферу наши национальные парки, создаём условия для их посещения туристами, конечно, с бережным, внимательным отношением к природе, охраняемым экосистемам.

Это ещё один пример того, как Россия реализует экологическую повестку: не рассчитывает на природные богатства в погоне за сиюминутной выгодой, а сохраняет и приумножает их в интересах людей, во благо всего общества.

В развитие этой темы могу сказать ещё вот о чём. У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Конечно, они вредят и природе, и людям, создают проблемы.

Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счёт имеются – надо их использовать. Таким образом бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной науки и промышленности и заняться оздоровлением экологической обстановки.

Уважаемые коллеги!

Освоение новых производственных, высокотехнологичных, сервисных направлений, расширение палитры хозяйственной деятельности – всё это элементы структурных изменений в экономике России.

В этой связи второе ключевое направление наших действий, на котором остановлюсь сегодня, – это новое качество инвестиционного климата. По сути, речь идёт о кардинальной минимизации издержек бизнеса, предпринимателей по всем направлениям – от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности, включая все виды учёта и нотариальное сопровождение.

Здесь мы работаем в тесном контакте с регионами, предпринимательскими и экспертными кругами. Вместе добиваемся того, чтобы деловая, инвестиционная активность росла в масштабах всей страны, в каждом городе и населённом пункте.

Напомню о поставленной задаче: объём вложений в основной капитал в России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020-го.

Правительство уже запустило систему поддержки инвестиций в регионах. Она подразумевает полное, комплексное сопровождение инвестора, вплоть до ввода предприятия в эксплуатацию, с доступом ко всем механизмам поддержки, включая налоговые льготы и вычеты.

Будем внимательно отслеживать эту практику, вносить изменения исходя из пожеланий бизнеса, его запросов и потребностей и, конечно, ориентироваться на регионы-лидеры в привлечении капиталовложений, масштабировать их успешный опыт и лучшие практики.

По традиции, в рамках нашего форума хочу сказать о результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата, его ведёт Агентство стратегических инициатив. Теперь рейтинг охватывает большее количество показателей – 82 вместо 70, то есть он стал более детальным, подробным, а значит, информативным.

По-прежнему этот рейтинг возглавляет столица России – Москва. Далее следуют Республика Татарстан и Нижегородская область, которая показала самую высокую динамику индекса в этом году. Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. Причём их нынешние параметры инвестиционной привлекательности оказались выше, чем были у той же Москвы, но в прошлом году.

О чём это говорит? О том, что планка лидерства постоянно повышается. В работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться – надо постоянно смотреть вперёд, ставить новые задачи.

На третьем месте рейтинга – Московская область и Республика Башкортостан. А всего за прошедший год 57 регионов повысили свой интегральный индекс. В том числе отмечу Челябинскую, Тверскую, Смоленскую и Калужскую области, а также Воронежскую, Саратовскую, Сахалинскую, Новосибирскую, Липецкую области и Алтайский край – их динамика самая высокая. Поздравляю коллег, региональные команды с этим результатом и желаю всем регионам дальнейших успехов в этой важной сфере. Давайте отметим их успехи. (Аплодисменты.) Спасибо.

Как уже сказал, наряду с поддержкой инвестиций мы улучшаем условия повседневной деятельности бизнеса. А здесь, как известно, множество задач: от регистрации компании до решения вопросов неплатёжеспособности.

Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами АСИ развернуло большую, комплексную работу, формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В её основе – международные методики, но, подчеркну, с учётом нашей специфики и национальных целей развития, которые мы обозначили перед собой. Такая модель должна быть готова уже в сентябре текущего года.

О чём идёт речь? О конкретных изменениях, понятных для бизнеса, ощутимых, которые можно измерить. Например, к 2030 году почти вдвое необходимо сократить сроки присоединения к электросетям или более чем в полтора раза снизить время, которое тратится на подготовку и подачу документов при уплате налогов.

Ориентир для национальной модели, чтобы Россия к 2030 году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учётом обновлённых международных методик, стала примером для наших друзей, для наших партнёров в рамках БРИКС.

Самое главное, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу нашей экономики, делать её более устойчивой и при этом динамичной, нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг, на их продвижение как на внутреннем рынке, так и на глобальные, международные рынки – на экспорт.

Отмечу, что конкурентоспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей должна базироваться на наших собственных технологических решениях.

Это третье направление структурных изменений: экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание – это объективное требование сегодняшнего да и завтрашнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим.

ам предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны. Ключевым инструментом здесь призваны стать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. Они запущены в текущем году, и мы с коллегами договорились, что мероприятия этих нацпроектов будут актуализироваться и дополняться.

К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до двух процентов ВВП. Здесь особая роль отводится частному бизнесу. Его вложения на эти цели должны быть увеличены не менее чем в два раза.

Что в этой связи хотел бы подчеркнуть? На поддержку технологического обновления российской экономики «заточены» почти два десятка фондов и институтов развития. Однако у каждого из них своя методология, свои подходы. В результате предпринимателям приходится по-разному оформлять одну и ту же техническую и другую документацию.

С другой стороны, бывает и так, что фонды и институты развития конкурируют за одни и те же проекты. Да, конкуренция, разумеется, полезна, но в данном случае такое «ведомственное» соперничество не на пользу делу, а, напротив, снижает эффективность финансовых, организационных ресурсов.

Мы недавно создали специальную рабочую группу при Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Её возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и институтов развития на технологическом направлении.

Задача – убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса: от регистрации изобретения до серийного выпуска высокотехнологичной продукции.

Отмечу, что за два года число заявок на изобретения от отечественных компаний и научных организаций выросло на 13 процентов – хороший показатель. В том числе есть и рост в области оптических и компьютерных технологий, потребительских товаров, фармацевтики.

Однако важно не только разрабатывать решения, но и быстро воплощать их в товарах и в услугах, востребованных как внутри страны, так и в мире, способных улучшать качество жизни граждан, сделать эту жизнь более комфортной и удобной.

Мы договорились, что коллеги в Правительстве будут держать на личном контроле внедрение новых технологий по своим сферам ответственности, донастроят нормативную базу на эксперименты, обкатку и тиражирование перспективных решений.

Дополню: считаю нужным, чтобы Правительство готовило ежегодный доклад о динамике технологического развития страны, где в том числе будут оцениваться текущий уровень технологического суверенитета и прорывные решения технологического лидерства, а также темпы их внедрения по отраслям экономики.

К сожалению, сегодня уровень так называемой коммерциализации изобретений научной и университетской среды невысок. Так, у малых инновационных предприятий, которые создаются вузами и научными организациями, только одно изобретение из ста доходит до практического результата. Повторю: этого мало, абсолютно недостаточно. Необходимо более активное взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой – и нужно помогать им найти друг друга.

У нас действует программа «Университет предпринимателей». В её рамках опытные бизнесмены работают вместе со студентами в специализированных мастерских на базе вузов, готовят передовые технологические решения и продукты.

Первые результаты есть. В проекты привлечены свыше 270 миллионов рублей внебюджетных средств, а в текущем году количество вузов – участников этой программы удвоится.

Прошу Правительство подумать о том, чтобы масштабировать этот механизм с отработкой сотрудничества на всех этапах: от формулировки идеи проекта до выхода в самостоятельный бизнес, создания совместных компаний научных школ, университетов и предприятий реального сектора.

Что ещё здесь важно? Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно: расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков. Они должны стать для бизнеса реальным активом, который помогает привлечь средства на создание или расширение производств.

Кстати, в России уже около миллиона действующих товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов, в основном товаров лёгкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12 процентов больше, чем годом ранее, – хороший рост, заметный. Мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведём итоги очередного конкурса, который так называется: «Знай наших».

Весомая доля заявок на участие в конкурсе приходится на малые и средние компании, а они особенно нуждаются в продвижении, в выходе на новые рынки. Небольшой бизнес, отдельный предприниматель, просто мастеровой человек из небольшого города или села сегодня может найти покупателя своей продукции или услуг с помощью маркетплейсов, что раньше было практически невозможно. Их аудитория, клиентская база неуклонно растёт как у нас в стране, так и во всём мире.

В отличие от большинства стран, зависящих от глобальных платформ, у России есть хорошие примеры собственных успешных электронных площадок. Это реальное, весомое достижение отечественного бизнеса, которым, безусловно, можно гордиться.

Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики. Прошу Государственную Думу ускорить принятие данного законопроекта.

Добавлю, что в сфере цифровых платформ есть и свои проблемные вопросы. Это в том числе недобросовестные практики ведения бизнеса, нарушение конкуренции и порядка использования данных. Прошу коллег из Администрации вместе с Правительством и представителями отрасли обсудить эти темы в рамках межведомственной рабочей группы.

Также прошу внимательно проанализировать действующее регулирование не цифровой, а традиционной, так называемой офлайн-торговли, то есть магазинов, торговых сетей и так далее. Такое регулирование уже во многом устарело: оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям.

Добавлю, что маркетплейсы располагают большим массивом данных по состоянию рынка, по «самочувствию» бизнеса, понимают, какая поддержка ему нужна, будь то реклама или сбыт продукции, подбор кадров или получение кредита.

Нужно обязательно использовать эти возможности для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране. Прошу Правительство подготовить предложения по координации, стыковке информационных и других инструментов поддержки, продвижения бизнеса, которые есть у цифровых платформ и у государства, включая финансовые и гарантийные механизмы Корпорации малого и среднего предпринимательства.

Далее. Собственные, независимые решения, в том числе цифровые, нужно использовать для укрепления инфраструктуры внешней торговли. Имею в виду логистику, страхование, платёжные системы.

У нас уже заработала государственная система электронных перевозочных документов. Все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях: транспортную накладную, путевой лист – сейчас можно оформить в электронном виде. Ежемесячно выдаётся более полутора миллионов таких документов.

Будем переводить на «цифру», на платформенные решения весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть речь идёт о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

В том числе на такой современной технологической базе получат развитие международные артерии, проходящие по территории нашей страны, включая Трансарктический транспортный коридор – от Санкт-Петербурга через Мурманск во Владивосток – и другие.

Что касается платёжной инфраструктуры, то здесь мы продолжим тесно работать с коллегами по БРИКС, выстраивать эффективные, надёжные и, повторю, независимые от внешнего вмешательства механизмы и сервисы.

Здесь, конечно, востребован опыт наших стран в создании и обращении цифровых национальных валют. В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года. Отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг.

Сейчас задача – сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков. Прошу Центральный банк и Правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы.

В этой связи четвёртое направление структурных изменений – это новое качество внешней торговли: как экспорта, так и импорта.

Уже поставлена цель увеличить ненефтегазовый экспорт. Для этого будем развивать отношения с партнёрами, снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши, создавать инфраструктуру и углублять инвестиционное сотрудничество.

Напомню, что мы договорились подготовить долгосрочные планы взаимодействия с ключевыми партнёрами. Хороший пример такой работы – план Стратегического взаимодействия с Китайской народной республикой до 2030 года. Подготовка планов действий, в том числе с такими странами, как Индия, должна быть завершена в ближайшее время.

Мы продолжим реализовывать нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Будем поддерживать инициативы наших иностранных друзей, у которых используются российские технологические платформы, а значит, наши машиностроители получат дополнительный спрос.

Так, в ближайшие годы в странах СНГ, включая Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, а также в Турции и Вьетнаме, ряде других стран будут реализованы крупные проекты в энергетике, в том числе атомной, в добывающей и обрабатывающей промышленности. В их основе – именно российские технологические решения. Кроме того, в них принимают участие отечественные финансовые структуры.

Наращивание ненефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. Важно последовательно трансформировать, структурно менять наш импорт, то есть продукцию, которую мы покупаем, при этом постепенно увеличивая долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требуют больших трудовых ресурсов, затрат физического, ручного труда.

Нам же, в России, напротив, нужно концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большой степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране.

И конечно, вместе с партнёрами по Евразэс будем так настраивать таможенную и тарифную политику, чтобы стимулировать формирование новых производственных цепочек, перенос в наши страны передовых технологических решений, что также должно помочь повысить качество занятости, создавать в России высокооплачиваемые рабочие места.

Прошу Правительство вместе с бизнесом провести соответствующий анализ и представить в ближайшие месяцы предложения по конкретным действиям в этом направлении.

Уважаемые коллеги!

Финансы, инфраструктура, реальный сектор экономики России развиваются на принципах технологичности, гибкости, быстрого ответа на внешние вызовы и изменение спроса наших граждан, да и наших зарубежных партнёров.

Этот подход в полной мере применим не только к гражданскому сектору, но и к сфере обороны и безопасности, к работе ОПК. Наша встреча всегда сосредоточена вокруг вопросов прежде всего экономического развития, экономического роста, состояния экономики, но в современном мире уже всё меньше и меньше идёт разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы.

Кардинальные изменения здесь – это пятое направление структурного обновления экономики и в целом укрепления нашего суверенитета. Ключевые принципы здесь следующие.

Первое – это технологичность на всех этапах: от разработки и производства до логистики, закупок и обеспечения конкретных воинских подразделений. Нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности.

Там, где возможно, необходимо добиться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения, – а часто и налаживать-то не нужно, потому что некоторые вещи по определению являются двойного назначения, – которая востребована в сфере морской и речной техники, в авиастроении, электронной промышленности, в производстве медицинского оборудования, в сельском хозяйстве и так далее.

Могу сказать и больше: нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте. Ситуация развивается так, – только что об этом сказал, – что всё более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи.

Второе – это скорость изменений. Сегодня у лидеров глобального бизнеса, в том числе у некоторых наших компаний, время от идеи до её реализации в продукт сократилось до кварталов или даже месяцев. А сроки от производства до получения продукта потребителем уже идут не на недели, а на дни. Сфера обороны и безопасности должна ориентироваться именно на такие стандарты.

И конечно, дальше – гибкость. Речь идёт о повышении роли и командиров воинских частей, подразделений, и руководителей предприятий ОПК, в том числе в принятии решений – от технического обеспечения, апробации новой техники и систем вооружений до выработки тактики достижения результата. Именно повышается роль этих звеньев.

Думаю, что коллеги, когда и в военной области, и в сфере ОПК услышат, все со мной согласятся. Важно также и создание механизма быстрого распространения таких лучших практик. У нас это получается.

Четвёртое – экономическая эффективность обеспечения безопасности и решения задач в сфере обороны. Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве, а также применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей военной техники. Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт – всё идёт в копилку для принятия нужных, правильных решений и в необходимом для нас направлении.

В целом наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники.

Вновь подчеркну: мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооружённых Сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность.

При этом намерены развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. Причём речь идёт не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей «под ключ».

Уважаемые коллеги!

Сегодня остановился на пяти основных направлениях структурных изменений российской экономики. На эти задачи ориентированы уже запущенные национальные проекты и государственные программы. Их работа должна постоянно донастраиваться, учитывать изменение ситуации в мире, новые открывающиеся возможности.

Прошу Правительство оцифровать и взять на особый контроль ключевые индикаторы структурных изменений в нашей экономике, а также на регулярной основе контролировать их динамику и корректировать реализуемые мероприятия.

Уже говорил, что глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию за последние десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину планеты.

Если в начале 21 века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики – всего пятую часть, то сегодня это уже 40 процентов глобальной экономики. И очевидно, что эта доля будет только расти – это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно, прежде всего за счёт динамичных государств Глобального Юга.

Нужно, чтобы этот рост становился всё более устойчивым, охватывал как можно больше стран. Для этого необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы из остальных государств в интересах узкого круга так называемых элит – даже и не в интересах всего народа этих стран, а именно в интересах элит.

Если мы посмотрим, как накапливались средства, скажем, в Соединённых Штатах за последние десятилетия, – именно элиты там получали основные доходы. Это же открытые данные. До рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. В этом, может быть, и основа тех изменений, которые происходят в том числе в политической сфере.

А мы должны добиваться того, чтобы все эти изменения отражались на качестве жизни людей в наших странах, отражались в сфере науки, образования, в технологиях, в инфраструктуре. Именно эти приоритеты обозначает перед собой Россия, реализуя собственную повестку развития.

Стратегические сферы и направления, которые сегодня обозначил, нуждаются в стабильных, долгосрочных притоках капитала, в том числе со стороны международных компаний, инвесторов. Чтобы их обеспечить, предстоит создать открытую и справедливую платформу глобального роста. Она будет объединять инвестиционные механизмы и технологические стандарты, финансовые и логистические сервисы, торговые инструменты и другие решения.

Повторю: задача не в том, чтобы модернизировать старые механизмы эпохи глобализации, – они себя во многом изжили или даже дискредитировали. Нужно предложить именно новую модель развития, свободную от политических манипуляций, учитывающую национальные интересы государств. И конечно, эта модель должна фокусироваться на потребностях граждан и их семей.

На саммите БРИКС, кстати, который состоялся, как уже упоминал, осенью прошлого года в Казани, 35 стран, представляющие почти две трети населения планеты и половину глобальной экономики, выразили общее понимание подходов, необходимых для будущего мира.

Уже сегодня страны БРИКС задают планку в развитии так называемых человекоцентричных отраслей. Запускаются крупнейшие проекты по улучшению среды для жизни. Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и сфере искусственного интеллекта.

И конечно, особое внимание уделяем укреплению связей внутри БРИКС. Взаимный товарооборот наших стран уже превысил триллион долларов и продолжит расти.

Всё это, по сути, элементы глобальной платформы роста, и они строятся на ключевых принципах БРИКС, а это консенсус, паритет, учёт интересов друг друга и, что особенно важно, открытость для всех, кто желает присоединиться к этой работе.

Ведь чем шире круг государств, вовлечённых в формирование и развитие такой платформы, тем прочнее и эффективнее она будет, тем больше выгод принесёт всем, кто понимает свою ответственность перед будущими поколениями своих стран.

Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие, многие годы вперёд.

Ровно для этого в текущем году мы провели в Москве Открытый диалог [«Будущее мира: новая платформа глобального роста»], в котором приняли участие представители более ста государств. Намерены не только сделать такой формат регулярным, но и построить вокруг него целую экосистему для обсуждения, проработки и реализации прорывных идей.

Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют, безусловно, и глобального ответа. Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счёт, уже просто невозможно – это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, как БРИКС, некоторых других форматов могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперёд.