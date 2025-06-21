Путин заявил, что РФ будет оснащать свою армию по последнему слову техники

Россия намерена на новой технологической базе повышать боевые возможности вооруженных сил, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что недорогие беспилотные летательные аппараты стали эффективным средством поражения дорогостоящей военной техники. "Экономическая эффективность обеспечения безопасности - решение задач в сфере обороны. Ярким примером здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, а также применение недорогих беспилотников, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники, - указал российский лидер.

Путин также обратил внимание, что и собственный негативный опыт будет учтен. "Все идет в копилку для принятия правильных решений в необходимых для нас направлениях", - сказал он.

"В целом наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно нарастили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники. Мы намерены на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность", - подчеркнул глава государства.