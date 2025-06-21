Новак: маховик охлаждения экономики России пора раскручивать обратно

Пришло время раскручивать маховик охлаждения российской экономики в обратную сторону. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на ПМЭФ.

"Мы период управляемого охлаждения, я думаю, уже прошли. Подошли к такому, когда нужно раскручивать маховик в другую сторону. Он достаточно инерционный, даже если сегодня снизить ключевую ставку, рынок почувствует это не сразу. ЦБ снизил ключевую ставку на 1 п. п. в июне, следующее заседание будет в июле. Будет мониториться ситуация в этот период. Если потребуется больше снизить, полагаю, такие решения будут приняты. Мы не можем говорить за ЦБ", - указал он.