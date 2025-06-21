Президента Индонезии рассмешил вопрос о риске вторичных санкций

Президента Индонезии Прабово Субианто рассмешил вопрос модератора пленарной сессии в рамках ПМЭФ, не опасается ли он применения вторичных санкций в отношении индонезийской стороны за сотрудничество с Россией.

"Я просто не понимаю - ну кто может ввести санкции против нас?" - смеясь, ответил Субианто. Присутствующие приветствовали его слова аплодисментами.