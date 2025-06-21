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Безопасность
Путин: потери ВСУ в Курской области составили 76 тыс. человек
20 июня 2025 / 19:47
© Ruptly/ТАСС
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате вторжения в Курскую область составили 76 тыс. военных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Посмотрите, что они сделали: взяли и забрались к нам в Курскую область, потеряли там 76 тыс. человек! Это катастрофа для них", - указал глава государства.