Путин: потери ВСУ в Курской области составили 76 тыс. человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате вторжения в Курскую область составили 76 тыс. военных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Посмотрите, что они сделали: взяли и забрались к нам в Курскую область, потеряли там 76 тыс. человек! Это катастрофа для них", - указал глава государства.