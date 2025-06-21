Израиль против Ирана Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
21 июня 2025 / 21:35
КОТИРОВКИ
USD
21/06
78.5016
EUR
21/06
90.1356
Новости часа
Кравцов назвал фейком фото его поздравления "Артеку" с ошибкой В результате падения воздушного шара на юге Бразилии погибли восемь человек
Москва
21 июня 2025 / 21:35
Котировки
USD
21/06
78.5016
0.0000
EUR
21/06
90.1356
0.0000
Полномасштабная война с Ираном приведет к хаосу в регионе. Мнение эксперта
Полномасштабная война с Ираном приведет к хаосу в регионе. Мнение эксперта
20 июня 2025 / 19:57
Арабист Онтиков: смена режима аятолл в Иране пока не просматривается
Арабист Онтиков: смена режима аятолл в Иране пока не просматривается
20 июня 2025 / 19:54
Причина конфликта Израиля и Ирана – Биньямин Нетаньяху
Причина конфликта Израиля и Ирана – Биньямин Нетаньяху
20 июня 2025 / 19:51
Россия – первая в Европе
по объему ВВП
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Русский мир / Израиль против Ирана
Общество
Лихачев: РФ готова оказать содействие Ирану в ремонте мирных ядерных объектов
20 июня 2025 / 20:12
Лихачев: РФ готова оказать содействие Ирану в ремонте мирных ядерных объектов
© Артем Геодакян/ ТАСС

Россия готова оказать помощь Ирану в восстановлении поврежденных из-за ударов Израиля мирных ядерных объектов. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в беседе с ТАСС.

Он привел в пример оставленную германскими строителями АЭС "Бушер", поврежденную, но восстановленную специалистами из России.

"Она попала в эпицентр военных действий, была полуразрушена, мы ее достраивали", - указал Лихачев. "У нас есть опыт помощи Ирану в трудную минуту как в восстановлении, так и в строительстве атомных объектов. Мы исполняли ряд технических компетенций в поддержку наших иранских партнеров, наших друзей", - отметил глава Росатома. "Естественно, мы готовы это сделать впредь", - подчеркнул он.

Строительство первой иранской АЭС вблизи города Бушер на юге Ирана началось в 1975 году западногерманским концерном, но было прервано в 1979 году после начала Исламской революции. 25 августа 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о продолжении возведения станции. В сентябре 2011 года первый энергоблок был подключен к сети, его передача исламской республике состоялась в сентябре 2013 года.

В ноябре 2014 года был подписан контракт на строительство второй очереди АЭС - второго и третьего энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Стоимость их сооружения составляет порядка $10 млрд. Церемония закладки первого камня прошла в сентябре 2016 года. 10 ноября 2019 года началось строительство второго энергоблока. Предполагается, что второй и третий блоки будут запущены в 2025 году и 2027 году соответственно.

Полномасштабная война с Ираном приведет к хаосу в регионе. Мнение эксперта
Полномасштабная война с Ираном приведет к хаосу в регионе. Мнение эксперта
Арабист Онтиков: смена режима аятолл в Иране пока не просматривается
Арабист Онтиков: смена режима аятолл в Иране пока не просматривается
Причина конфликта Израиля и Ирана – Биньямин Нетаньяху
Причина конфликта Израиля и Ирана – Биньямин Нетаньяху
Россия – первая в Европе
по объему ВВП
Владимир Путин
Все интервью
20:56
Кравцов назвал фейком фото его поздравления "Артеку" с ошибкой
20:16
В результате падения воздушного шара на юге Бразилии погибли восемь человек
19:49
Медведев: Израилю и Ирану следует отказаться от ядерных программ
14:39
Стала известна причина смерти Валентины Талызиной
22:34
Трамп не исключает, что мог бы поддержать перемирие между Израилем и Ираном
22:15
Макрон считает, что ЕС необходимо усиление в сфере обороны в космосе
21:59
Путин: отношения России и Китая - мощный фактор стабильности в мире
21:47
Иран не будет вести переговоры, пока продолжаются атаки со стороны Израиля
21:35
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%
21:14
Путин заявил, что его беспокоит угроза третьей мировой войны
Все новости
Актуально
Израиль против Ирана
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения