Лихачев: РФ готова оказать содействие Ирану в ремонте мирных ядерных объектов

Россия готова оказать помощь Ирану в восстановлении поврежденных из-за ударов Израиля мирных ядерных объектов. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в беседе с ТАСС.

Он привел в пример оставленную германскими строителями АЭС "Бушер", поврежденную, но восстановленную специалистами из России.

"Она попала в эпицентр военных действий, была полуразрушена, мы ее достраивали", - указал Лихачев. "У нас есть опыт помощи Ирану в трудную минуту как в восстановлении, так и в строительстве атомных объектов. Мы исполняли ряд технических компетенций в поддержку наших иранских партнеров, наших друзей", - отметил глава Росатома. "Естественно, мы готовы это сделать впредь", - подчеркнул он.

Строительство первой иранской АЭС вблизи города Бушер на юге Ирана началось в 1975 году западногерманским концерном, но было прервано в 1979 году после начала Исламской революции. 25 августа 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о продолжении возведения станции. В сентябре 2011 года первый энергоблок был подключен к сети, его передача исламской республике состоялась в сентябре 2013 года.

В ноябре 2014 года был подписан контракт на строительство второй очереди АЭС - второго и третьего энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Стоимость их сооружения составляет порядка $10 млрд. Церемония закладки первого камня прошла в сентябре 2016 года. 10 ноября 2019 года началось строительство второго энергоблока. Предполагается, что второй и третий блоки будут запущены в 2025 году и 2027 году соответственно.