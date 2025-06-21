Президент РФ не исключил взятия Сум

Президент России Владимир Путин заявил, что допускает взятие Сум, при этом уточнил, что на нынешнем этапе такой задачи нет.

"У нас нет такой задачи - забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю", - сказал он в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин отметил, что действия Россия обусловлены в том числе постоянными обстрелами приграничных территорий страны со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Почему мы это делаем? Потому что они для нас создают угрозу. Постоянно обстреливают приграничные территории. Это результат их, в принципе, абсолютно безграмотных, просто ничем не обоснованных действий", - указал он.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".