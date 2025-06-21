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Общество
Мединский заявил, что к отправке украинской стороне готовы еще около 3 тыс. тел
20 июня 2025 / 20:51
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Москва готова передать Киеву еще порядка 3 тыс. тел погибших украинских военных. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский журналистам. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале RT.
"К отправке на украинскую сторону готовы еще около 3 тысяч тел, если они готовы будут принять. Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански", - отметил Мединский.