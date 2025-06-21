Путин заявил, что его беспокоит угроза третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Модератор обратил внимание, что ранее отмечалось 80-летие окончания Второй мировой войны, он поинтересовался у российского лидера, беспокоит ли его то, что мир "скатывается" к третьей мировой. "Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток, безусловно, очень много конфликтного потенциала, он растет", - отметил Путин.

"Но и у нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине. Беспокоит то, что происходит на Ближнем Востоке", - указал он.