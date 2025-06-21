ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 80%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину вырос за неделю на 0,7 п.п. и составляет 79,9%. Опрос проводился с 9 по 15 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,9% опрошенных (плюс 0,7 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 1,2 п.п. и составляет 77,3%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 52,4% респондентов (плюс 1,9 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 52% участников опроса (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,8% сограждан (плюс 1,1 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,7%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,3%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 23,5%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,5%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35,6%, КПРФ - 9,4%, ЛДПР - 11,6%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 6%.