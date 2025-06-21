Иран не будет вести переговоры, пока продолжаются атаки со стороны Израиля

Иран готов продолжать консультации с Великобританией, Германией, Францией и другими европейскими странами, а также допускает возможность провести еще одну встречу в формате "евротройки" в ближайшем будущем. С таким заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи по итогам переговоров в Женеве.

"Мы поддерживаем продолжение консультаций с "евротройкой" и другими странами Евросоюза, а также готовы провести еще одну встречу в ближайшем будущем", - цитирует его государственное агентство IRNA.

Вместе с тем, по словам министра, Иран не намерен отказываться от своего законного права на самооборону и не будет вести переговоры "ни с одной из сторон", пока продолжаются атаки со стороны Израиля.

Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что страны Европы не осудили "отвратительные нападения Израиля".

В пятницу в Женеве прошли переговоры главы МИД Ирана и его коллег из "евротройки" - Великобритании, Германии и Франции. Стороны обсуждали вооруженный конфликт между Ираном и Израилем, а также кризис вокруг ядерной программы исламской республики. В дискуссиях принимала участие глава евродипломатии Кая Каллас.

"Евротройка" - это усеченный формат группы посредников, которые до 2015 года вели переговоры о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вторую половину международной "шестерки" на переговорах с Тегераном представляли Россия, Китай и США.

СВПД был подписан 14 июля 2015 года. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения в ходе своего первого срока.