Путин: отношения России и Китая - мощный фактор стабильности в мире

Российско-китайские отношения - мощный фактор стабильности в мире. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что отношения России и Китая, без всяких сомнений, являются очень мощным фактором стабильности в мире", - сказал Путин.

По его словам, "несмотря на сложности, которые есть всегда и которые нам создаются искусственно", отношения между двумя странами развиваются уверенно, поступательно по всем направлениям.

Обращаясь к собеседнику российский лидер отметил, что Дин Сюэсян является большим руководителем, членом постоянного комитета политбюро, и в то же время заместителем председателя правительства.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы по поручению председателя КНР сочли возможным приехать, оторваться от практической ежедневной работы, поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме. Это чего-то стоит, потому что текущих проблем и вопросов всегда много", - указал глава государства.