Макрон считает, что ЕС необходимо усиление в сфере обороны в космосе

Европа должна нарастить инвестиции в космическую отрасль и стать сильнее в вопросах обороны в космосе в свете якобы существующей угрозы со стороны России. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон на международном авиасалоне в Ле-Бурже под Парижем.

"Европа должна снова стать космической силой, при этом Франция будет в центре этого процесса, в первую очередь, с военной точки зрения. Россия стала экзистенциальной угрозой для европейцев, мы должны пересмотреть наши подходы к вопросам безопасности. А это значит, что мы должны увеличить инвестиции в космос. И мы будем действовать более оперативно и решительно в области космической обороны", - указал он.

Макрон также отметил, что "Европа должна иметь возможности для космического наблюдения, оперативного реагирования и сдерживания противника".

Некоторое время назад президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече в Санкт-Петербурге с руководителями ведущих информагентств мира назвал бредом утверждения о том, что Россия планирует напасть на страны Европы и НАТО. По его мнению, утверждающие это сами не верят в свои слова.