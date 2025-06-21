Трамп не исключает, что мог бы поддержать перемирие между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил, что мог бы поддержать перемирие между Израилем и Ираном на время ведения переговоров.

"Я мог бы, это зависит от обстоятельств", - сказал американский лидер после прибытия в штат Нью-Джерси, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. "Очень трудно остановить это", - отметил он, говоря об обмене ударами между Израилем и Ираном. "У Израиля все идет хорошо в том, что касается войны. Полагаю, можно сказать, что у Ирана все идет не так хорошо", - добавил Трамп.

На вопрос о том, готов ли он попросить израильское руководство приостановить удары по Ирану, глава Белого дома ответил: "Я думаю, сейчас очень трудно просить об этом. Когда кто-то выигрывает, это гораздо труднее делать, чем когда кто-то проигрывает".

"Но мы готовы и можем попросить Израиль. Мы говорим с Ираном. И посмотрим, что получится", - указал он.