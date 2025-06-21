Стала известна причина смерти Валентины Талызиной

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась у себя дома после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на на Государственный академический театр имени Моссовета сообщает ТАСС.

"Валентина Илларионовна ушла из жизни у себя дома. Это произошло после продолжительной болезни", - говорится в сообщении.

Вместе с тем близкий к окружению актрисы источник рассказал, что причиной смерти актрисы послужила онкология.

Ранее стало известно, что Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни. Прощание с артисткой состоится в Театре Моссовета. О времени церемонии будет объявлено дополнительно.