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Медведев: Израилю и Ирану следует отказаться от ядерных программ
21 июня 2025 / 19:49
Медведев: Израилю и Ирану следует отказаться от ядерных программ
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Израиль и Иран должны совместно отказаться от ядерных программ. Соответствующую точку зрения выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети "ВКонтакте".

"Есть ли у Ирана ядерное оружие? Мы не знаем, но нам известно, что у Израиля есть секретная ядерная программа. Что ж, пусть они совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ", - подчеркнул он.

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