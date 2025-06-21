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Безопасность
Медведев: Израилю и Ирану следует отказаться от ядерных программ
21 июня 2025 / 19:49
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Израиль и Иран должны совместно отказаться от ядерных программ. Соответствующую точку зрения выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети "ВКонтакте".
"Есть ли у Ирана ядерное оружие? Мы не знаем, но нам известно, что у Израиля есть секретная ядерная программа. Что ж, пусть они совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ", - подчеркнул он.