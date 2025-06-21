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Общество
В результате падения воздушного шара на юге Бразилии погибли восемь человек
21 июня 2025 / 20:16
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив
В штате Санта-Катарина на юге Бразилии потерпел крушение воздушный шар с 21 пассажиром на борту. Погибли 8 человек, 13 - пострадали, сообщил губернатор Жоржинью Мелу.
"Подтверждено, что 8 человек погибли, 13 выжили", - указал он в соцсети X.
По информации портала Metrópoles, по неизвестной причине произошло возгорание шара, после чего началось его падение с большой высоты. Он пролетал над муниципалитетом Прая-Гранди в южной части штата, это место известно в Бразилии, как "столица каньонов".