В результате падения воздушного шара на юге Бразилии погибли восемь человек

В штате Санта-Катарина на юге Бразилии потерпел крушение воздушный шар с 21 пассажиром на борту. Погибли 8 человек, 13 - пострадали, сообщил губернатор Жоржинью Мелу.

"Подтверждено, что 8 человек погибли, 13 выжили", - указал он в соцсети X.

По информации портала Metrópoles, по неизвестной причине произошло возгорание шара, после чего началось его падение с большой высоты. Он пролетал над муниципалитетом Прая-Гранди в южной части штата, это место известно в Бразилии, как "столица каньонов".