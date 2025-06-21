Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал снимок его поздравления "Артеку" с ошибкой в слове "праздник" шуткой, сгенерированной при помощи фоторедактора. Об этом он заявил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Некоторое время назад в сети появилось фото якобы поздравления Кравцова лагерю "Артек" со 100-летием с пропущенной буквой "д" в слове "праздником".

"Видимо, кто-то решил пошутить: создал эту картинку и начал распространять. Затем некоторые Telegram-каналы подхватили новость, как это часто бывает, без проверки - так и получилась "сенсация" на пустом месте", - указал он.

Вместе с тем министр отметил, что отнесся к этому фото в соцсетях "с улыбкой". "Все это - всего лишь работа в обычном фоторедакторе. А тех, кто хочет узнать, как все на самом деле, приглашаю посетить "Артек", который еще раз поздравляю с юбилеем, с праздником", - заключил он.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".