В Минске назвали причину освобождения Тихановского

Решение об освобождении супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея было принято президентом республики Александром Лукашенко из гуманных соображений. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.

"Президент принял решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента США. В основном это иностранные граждане: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе", - сказала она.

"Решение об освобождении Тихановского было принято главой государства исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи", - отметила Эйсмонт.