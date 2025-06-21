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В Минске назвали причину освобождения Тихановского
21 июня 2025 / 21:11
В Минске назвали причину освобождения Тихановского
© Петр Ковалев/ ТАСС

Решение об освобождении супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея было принято президентом республики Александром Лукашенко из гуманных соображений. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.

"Президент принял решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента США. В основном это иностранные граждане: два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность. Сергей Тихановский в том числе", - сказала она.

"Решение об освобождении Тихановского было принято главой государства исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи", - отметила Эйсмонт.

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