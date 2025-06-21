Президент Ирана подтвердил готовность к диалогу по атому без отказа от ядерной программы

Иран готов к диалогу для подтверждения мирного характера своей ядерной программы, но не намерен полностью отказываться от нее. На это обратил внимание президент исламской республики Масуд Пезешкиан в разговоре по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"Мы готовы к диалогу и взаимодействия с целью укрепления доверия в области мирного атома. С одной стороны, мы не согласимся на полное сворачивание ядерной программы, а с другой - наш ответ на продолжающуюся агрессию со стороны сионистского режима будет более сокрушительным", - цитирует Пезешкиана его администрация. Он также подчеркнул, что Тегеран приветствует любой диалог, но только с учетом уважения законных прав республики.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны информировали о погибших и пострадавших, а также признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.