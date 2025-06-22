Fox News: США атаковали ядерные объекты Ирана бомбами и крылатыми ракетами

При нанесении ударов по ключевым объектам иранской ядерной инфраструктуры США применили противобункерные бомбы и крылатые ракеты Tomahawk, передает телеканал Fox News.

По его информации, на сверхсекретный подземный комплекс в Фордо было сброшено пять-шесть мощных бомб с малозаметных бомбардировщиков B-2, хотя ранее предполагалось, что хватит двух. Согласно публикации, "ядерные амбиции Ирана официально мертвы".

Кроме того, были атакованы два других ядерных объекта - в Исфахане и Натанзе. Уточняется, что по ним было выпущено порядка 30 ракет Tomahawk с подлодок, располагавшихся примерно в 640 км от целей.