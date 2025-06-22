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Безопасность
Трамп объявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана
22 июня 2025 / 08:42
Трамп объявил о полном уничтожении объектов Ирана по обогащению урана
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Вооруженные силы США полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая вечером 21 июня в Белом доме с телеобращением к согражданам в связи с нанесением ударов по территории Ирана.

"Сегодня вечером я могу сообщить всему миру, что эти удары увенчались впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были целиком и полностью уничтожены", - подчеркнул он.

"Ранее американские ВС нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима - Фордо, Натанзу и Исфахану. Все слышали эти названия на протяжении многих лет, пока они создавали это ужасающее разрушительное производство. Нашей целью было уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидация ядерной угрозы, исходящей от государства - спонсора терроризма номер один в мире", - указал глава вашингтонской администрации. 

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