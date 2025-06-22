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Нетаньяху поблагодарил Соединенные Штаты за удар по Ирану
22 июня 2025 / 09:24
Нетаньяху поблагодарил Соединенные Штаты за удар по Ирану
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение нанести удар по ядерным объектам в Иране, подчеркнув, что такой шаг "изменит историю".

"Поздравляю, президент Трамп! Ваше смелое решение нанести по ядерным объектам Ирана удар со всей невероятной и праведной мощью Соединенных Штатов изменит историю", - заявил глава правительства еврейского государства в видеообращении, распространенном его канцелярией.

По его словам, Израиль в ходе операции против Ирана, продолжающейся уже неделю, "сделал по-настоящему удивительные вещи", но удары Соединенных Штатов по территории Ирана оказались "поистине непревзойденными". Америка "сделала то, что ни одна страна в мире не могла сделать", указал Нетаньяху.

"В истории будет записано, что президент Трамп принял меры, чтобы не допустить самый опасный режим в мире до самого опасного оружия в мире. Его лидерство сегодня привело к поворотному моменту в истории, который поможет вывести Ближний Восток к процветанию и миру", - отметил он.

Израильский премьер также обратил внимание, что он, как и Трамп, часто использует фразу: "Мир через силу". "Сначала приходит сила, затем приходит мир. И сегодня вечером президент Трамп и США действовали с большой силой. Президент Трамп, народ Израиля благодарит вас, силы цивилизации благодарят вас. Да благословит Бог Америку, да благословит Бог Израиль, и пусть Бог благословит наш непоколебимый союз, нашу нерушимую веру", - подытожил он.

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