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Президент США призвал Иран идти на мировую
22 июня 2025 / 09:52
© Александр Щербак/ ТАСС
Иран должен пойти на мировую, в противном случае Тегеран ждут разрушения, намного превосходящие те, что можно было наблюдать за последние дни. На этом акцентировал внимание президент США Дональд Трамп, выступая 21 июня в Белом доме с телеобращением к согражданам в связи с нанесением ударов по исламской республике.
"Это больше не может продолжаться. Либо наступит мир, либо Иран ждет трагедия намного более масштабная, чем та, которую мы наблюдаем в последние восемь дней", - предупредил американский лидер.