Тегеран запросил экстренное заседание СБ ООН

Удары, нанесенные США по Ирану, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН. На это обратил внимание иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани.

"Военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности Ирана представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН", - следует из текста письма Иравани председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации.

"В свете серьезных и далекоидущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Иран срочно запрашивает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии", - сказано в письме.

Вместе с тем подчеркивается, что заседание Совбеза ООН необходимо для того, чтобы "осудить упомянутые действия самым решительным образом и принять все необходимые меры в соответствии с обязательствами по Уставу ООН для того, чтобы виновник подобных вопиющих преступлений понес ответственность и не остался безнаказанным".