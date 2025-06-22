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Безопасность
NBC: США готовятся к ответному удару Ирана по американским объектам
22 июня 2025 / 10:56
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару Ирана по американским объектам, предположительно, в течение 48 часов. Об этом со ссылкой на американских чиновников передает телеканал NBC News.
Как отмечается, пока неясно, какие именно объекты Соединенных Штатов могут подвергнуться атаке.
Ранее Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". По его словам, Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.