Нападение США на Иран: кто что сказал

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

После обещания Трампа нанести удар по Ирану и затянувшейся паузы, которую многие сочли признаком нерешительности американского президента, этот удар всё-таки был нанесен. То, что он случился утром 22 июня, скорее всего, простое совпадение, но достаточно красноречивое.

Парламент Ирана уже проголосовал за реализацию едва ли не главной из потенциальных контрмер – закрытие Ормузского пролива. Об этом же заявили высшие чины КСИР и советник аятоллы Хаменеи Хосейн Шариатмадари. Правда, во-первых, решение должно быть утверждено совбезом страны, а во-вторых - Шариатмадари призвал «закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства». Эксперты отмечают, что судов под американскими флагами там особо и нет, основными экспортерами через пролив являются Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Катар, а импортерами — Китай, Индия, Япония и Южная Корея, из европейских же стран судоходство представлено в основном греками, испанцами и итальянцами.

Однако французский президент Макрон, встревоженный угрозой, позвонил иранскому коллеге Пезешкиану и попросил возобновить дипломатические переговоры. Не из гуманистических соображений, а из опасности перекрытия Ормузского пролива. Пезешкиан ответил, что иранцы не намерены отказываться от своей ядерной программы. Кроме того, глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «с обеспокоенностью» воспринял удары США по Ирану. Он особо подчеркнул, что французы «не участвовали ни в самих ударах, ни в их планировании». Франция также «призвала все стороны к сдержанности, чтобы избежать эскалации и расширения конфликта», и констатировала, что «устойчивое решение возможно только в рамках переговоров по Договору о нераспространении ядерного оружия».

В Вашингтоне устами госсекретаря Рубио призвали Пекин убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив, подчеркнув, что возможная блокировка пролива станет «серьезной эскалацией». По словам Рубио, «если Иран решит закрыть Ормузский пролив, это станет большой эскалацией конфликта и повлечет за собой ответ со стороны США»; кроме того, отреагируют и другие государства. По словам главы Госдепа, американцы пока не намечают новых ударов и не возражают против гражданской ядерной программы Ирана: «Если они хотят иметь гражданскую ядерную программу, в рамках которой у них будут электростанции, они могут это сделать. Именно такая сделка была им предложена. Они отвергли ее». Рубио призвал Иран «достать похороненный глубоко под землей» после ударов США обогащенный уран и «отдать его». Попутно он выразил неудовольствие тем фактом, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи после нападения решил полететь в Москву, а не на переговоры с США.

Программным выступлением по поводу сегодняшних событий выступил и вице-президент Вэнс. Вот его основные тезисы: 1) американцы не считают, что своей агрессией подорвали дипломатические усилия, и надеются на перезапуск переговоров; 2) Тегеран должен отказаться от ядерных амбиций ради положительных отношений с США — Вашингтон хочет мира; 3) попытка нарушить судоходство в Ормузском проливе станет «самоубийством» для экономики Ирана; 4) судьба аятоллы— США не стремятся к смене режима исламской республики. Вэнс признал, что Белый дом не может со стопроцентной уверенностью утверждать, что подвергшиеся атаке объекты полностью уничтожены, но «обстрел существенно задержал развитие ядерного оружия в Иране».

Канцлер Германии Мерц был проинформирован об атаке США по Ирану, когда она уже началась, сообщает немецкое издание Tagesshau со ссылкой на правительственные источники. Советники Мерца всю ночь были в контакте с иранским посольством и союзниками. После удара Мерц созвал кабинет безопасности федерального правительства утром 22 июня, отметил его пресс-секретарь. Мерц вновь призвал Иран «немедленно вступить в переговоры с США и Израилем и достичь дипломатического решения конфликта». Попутно экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что израильские атаки против Ирана не противоречат международному праву.

«Израиль же может быть уверен: Германия всегда будет твёрдо стоять на страже его безопасности и существования. Это часть нашей государственной позиции», — заявил глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль. «Мои коллеги из Великобритании, Франции, а также представители высокого уровня всегда подчёркивали: мы готовы к диалогу. Однако это требует от Ирана серьёзной готовности отказаться от любого обогащения урана, которое может привести к созданию ядерного оружия. Также необходимо, чтобы иранская ракетная программа была включена в переговорный процесс.Если такая серьёзная готовность с иранской стороны действительно существует, то и мы, в свою очередь, будем готовы продолжать диалог. Но теперь всё зависит от Ирана. Израиль же может быть уверен: Германия всегда будет твёрдо стоять на страже его безопасности и существования. Это часть нашей государственной позиции».

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила: «Иран не должен получить ядерное оружие, поскольку это станет угрозой международной безопасности. Я призываю все стороны сделать шаг назад, вернуться за стол переговоров и не допустить дальнейшей эскалации». Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в понедельник.

Британский премьер Стармер поддержал США. Он заявил, что иранская программа якобы представляет серьезную угрозу международной безопасности. «Ирану никогда не будет позволено создать ядерное оружие. США предприняли шаги, чтобы снизить эту угрозу», —написал он на своей странице, добавив, что ближневосточная обстановка остается взрывоопасной, и британцы призывают Тегеран вернуться к дипломатическим переговорам для поиска мирного выхода из кризиса. Высказался и Джонатан Рейнольдс, министр торговли Великобритании: «Мы переместили военные активы на Ближний Восток и поможем защитить интересы Великобритании, США и НАТО. Премьер-министр Стармер говорит с союзниками, нас проинформировали об ударе заранее».

Россия осудила американскую агрессию. Кроме того, наша страна, Китай и Пакистан внесут в Совбез ООН проект резолюции, в котором осуждают удары США по территории Ирана. Документ содержит требование о немедленном прекращении боевых действий, а также предложение предоставить Ирану гарантии на реализацию мирной ядерной программы в обмен на отмену санкций. Заседание Совбеза ООН по теме ударов США состоится сегодня вечером.

Таковы политические расклады вокруг кризиса по состоянию на 20:00 по Москве.