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Безопасность
Медведев отметил, что ряд стран готов передать Ирану ядерный боекомплект
23 июня 2025 / 10:35
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Некоторые государства после ударов США по территории Ирана готовы передать Тегерану имеющееся у них ядерное оружие. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя последствия атаки Вашингтона.
"Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект", - указал политик в Telegram-канале.