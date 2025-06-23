Медведев отметил, что ряд стран готов передать Ирану ядерный боекомплект

Некоторые государства после ударов США по территории Ирана готовы передать Тегерану имеющееся у них ядерное оружие. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя последствия атаки Вашингтона.

"Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект", - указал политик в Telegram-канале.