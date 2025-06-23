AFP: жертвами теракта в христианской церкви в Дамаске стали 20 человек

Не менее 15 человек погибли и около 30 пострадали во время теракта в христианской церкви, находящейся в восточной части Дамаска. Об этом со ссылкой на источники в службе гражданской обороны города передает телеканал Al Hadath.

Как отмечается, проникший в храм террорист-смертник открыл огонь по верующим из автоматического оружия, а затем привел в действие взрывное устройство.

Сирийские власти возложили ответственность за атаку на экстремистскую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и признана террористической организацией).

Уточняется, что теракт был совершен в квартале Дувейла, где проживает христианское население.

Позднее Agence France-Presse информировало о росте числа погибших в результате теракта в христианской церкви. По данным агентства, 20 человек погибли и 52 получили ранения.