МИД Ирана: исламская республика продолжит обогащать уран в мирных целях

Иран не будет отказываться от обогащения урана в мирных целях, продолжая следовать своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в эфире немецкого телеканала ARD.

"Мы добросовестный участник Договора о нераспространении ядерного оружия, на этом основании мы осуществляем обогащение урана в мирных целях. Никто не может нам говорить, что мы должны делать, пока мы следуем нашим обязательствам в рамках договора", - подчеркнул он.

Тахт-Раванчи также заявил, что воздержится от комментариев по поводу состояния иранской ядерной программы после ударов ВВС США, нанесенных в ночь с 21 на 22 июня. Вместе с тем, по его словам, сама бомбардировка является "очевидным актом агрессии". Иран в этой ситуации является "жертвой агрессии" и имеет право ответить на нее в соответствии со статьей 51 Устава ООН, указал замглавы МИД.

Кроме того, Тахт-Раванчи подверг критике слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который поддержал операцию Израиля против Ирана, и заявил, что еврейское государство своими действиями выполняет "грязную работу" за все страны Запада. Он призвал Берлин встать "на сторону жертвы, а не на сторону агрессора".

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВС совершили атаку на три иранских ядерных объекта в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже он заявил, что ядерные объекты полностью уничтожены. С 13 июня удары по Ирану ежедневно наносил Израиль. Целью его операции заявлено уничтожение ракетной и ядерной программ Тегерана.