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Россия планирует отказаться от виз с тремя странами в 2025 году
23 июня 2025 / 11:21
Россия планирует отказаться от виз с тремя странами в 2025 году
© Михаил Синицын/ ТАСС

Россия планирует в 2025 году отказаться от виз с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ.

"Надеемся на то, что по всем этим странам соглашения будут заключены до конца текущего года", - отметил он.

Кондратьев уточнил, что практически финализирован проект соглашения об отмене виз с Мьянмой. "Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на Восточном экономическом форуме подпишем соглашение с Мьянмой", - добавил он.

Кроме того, в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Вместе с тем для России принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Это позволит увеличить турпоток из указанных стран до двух-трех раз, сказал глава департамента.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Его главная тема в 2025 году: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

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