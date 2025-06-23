Трамп сказал - Трамп сделал

Юрий Веселов, военный обозреватель

На рассвете 22 июня 2025 года ВВС США нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по нескольким важным промышленным объектам ядерной энергетики Исламской Республики Ирана (ИРИ). Президент США Дональд Трамп уже в 4 часа 30 минут по московскому времени сообщил по своему любимому телевизионному каналу «Fox News» о нанесенных ракетно-бомбовых ударов по основным ядерным объектам Ирана в Исфахане, Натанзе и Фордо. Он похвалился тем, что все они уничтожены. При этом по первым двум было выпущено 30 крылатых ракет «Томахок», а по подземный завод в Фордо подвергся ударам шести тяжелых бетонобойных бомб. Американский источник на условиях анонимности сообщил агентству «Reuters» об участии в налете бомбардировщиков стратегической авиации В-2 ВВС США.

В своей речи американский лидер назвал Иран «спонсором терроризма» номер один в мире и похвалился: «Сегодня вечером я могу доложить миру, что эти удары стали оглушительным военным успехом». И далее Трамп рассыпался в благодарностях к представителям американской армии и «своему другу Биби Нетаньяху»: «Мы работали вместе как одна команда, как никогда раньше. Мы прошли долгий путь, чтобы стереть эту страшную угрозу Израилю. Я хочу поблагодарить ЦАХАЛ (израильскую армию) за проделанную ей большую работу». И, как всегда, потребовал от иранского руководства заключить с США сделку, угрожая новыми более разрушительными ударами по Ирану.

«Ни одна армия в мире не смогла бы сделать то, что мы сделали сегодня вечером, и даже приблизиться к этому», - похвалился Трамп. А в заключение он поблагодарил Бога за «Его благословление Ближнего Востока, Израиля и США».

В этом весь Дональд Трамп, олицетворяющий цинизм американской и европейской политической элиты.

Его «коллега по цеху» и по совместительству глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху, интриган-международник и такой же властолюбец поздравил Трампа с его «смелым решением», которое «изменит мировую историю». По его определению, американский лидер предпринял меры, «чтобы лишить самый опасный на планете режим самого опасного в мире оружия».

На удивление, руководство Ирана продолжает занимать довольно сдержанную позицию, хотя сразу после израильского нападения 13 июня в качестве ответной меры могло сосредоточить военные усилия на выводе из строя израильского ядерного реактора и объектах производства оружейного урана в районе населенного пункта Димона. Однако персы относят такие действия к ядерному терроризму.

Примечательно, что за три дня до американского налета министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи вел в Женеве переговоры по ядерному урегулированию с коллегами из Британии, Франции и Германии, а на 21 июня был намечен шестой раунд переговоров с американцами. Однако накануне Израиль одним террористическим ударов уничтожил практически всех иранских переговорщиков.

В понедельник 23 июня Аракчи планирует поездку в Москву, в ходе которой хочет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а в ближайшие дни действия Израиля и США вынести на обсуждение Совета Безопасности ООН. Кстати, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на удивление спокойно воспринял агрессию Израиля, а удары США назвал «опасной эскалацией» и «прямой угрозой миру и международной безопасности».

В Тегеране заявили, что не оставят без внимания нападение американцев и подготовят достойный и болезненный для них ответ. Вместе с тем иранцы после американской атаки впервые обстреляли врага почти 50 новыми ракетами с головными частями повышенной мощности. Удары пришлись по аэропорту Бен-Гурион, национальному Центру биологических исследований, нескольким базам технического обеспечения, командным пунктам и центрам военного и административного управления в Тель-Авиве, городах Беэр-Шева и Хайфа.

Согласно опубликованным данным, израильские средства ПВО с начала военных действий перехватили более 450 иранских баллистических ракет и свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов. Власти сообщили о гибели 24 израильтян и ранении 1274 мирных граждан.

В свою очередь, иранский государственный сайт «Noor News» со ссылкой на национальное министерство здравоохранения сообщил, что по меньшей мере 430 иранцев были убиты и 3500 ранены с начала израильских атак.