Российский рынок акций на открытии торгов снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 23 июня отметился ростом ключевых индексов, а после перешел к снижению, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,12%, до 2 754,43 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,12% - до 1 105,33 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов снижался на 5,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,84 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи снижался и торговался на уровне 2 739,84 пункта (-0,41%), индекс РТС составлял 1 099,48 пункта (-0,41%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение и составлял 10,852 рубля (-4,6 копейки).