Kyodo: премьер Японии намерен отказаться от участия в саммите НАТО

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует отказаться от участия в саммите Североатлантического альянса в Гааге, куда он ранее намеревался поехать. Об этом со ссылкой на источники предает агентство Kyodo.

Причина такого решения не уточняется. Некоторое время назад от участия в саммите отказался и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. В его администрации объяснили это "множеством государственных дел после инаугурации", а также нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

В последние годы премьер Японии неизменно присутствовал на всех встречах лидеров стран НАТО.