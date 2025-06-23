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Политика
Kyodo: премьер Японии намерен отказаться от участия в саммите НАТО
23 июня 2025 / 11:59
© Takashi Aoyama/ Getty Images/ТАСС
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует отказаться от участия в саммите Североатлантического альянса в Гааге, куда он ранее намеревался поехать. Об этом со ссылкой на источники предает агентство Kyodo.
Причина такого решения не уточняется. Некоторое время назад от участия в саммите отказался и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. В его администрации объяснили это "множеством государственных дел после инаугурации", а также нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.
В последние годы премьер Японии неизменно присутствовал на всех встречах лидеров стран НАТО.